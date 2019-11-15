Эксперты оценили стоимость «Москва-Сити» в более чем 700 млрд рублей

Стоимость всех небоскребов делового центра "Москва-Сити" составляет 701 миллиард рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

По оценке компании, самыми дорогими зданиями делового центра в настоящее время закономерно являются его крупнейшие высотные комплексы "Башня "Федерация" и ОКО, рыночная стоимость каждого из которых составляет 120 миллиардов рублей.

Второе место занял комплекс "Город столиц" с оценочной стоимостью 85 миллиардов рублей, третье — "Башня "Империя" (78 миллиардов рублей), указывается в сообщении компании.

"Город столиц" также признан аналитиками Cushman & Wakefield самым дорогим комплексом в пересчете цены на квадратный метр общей площади. По оценке компании, стоимость квадратного метра в нем сейчас составляет 294 тысячи рублей.

"Самым дешевым зданием в "Москва-Сити" стал "Сити Поинт", площадью 49 тысяч квадратных метров, его стоимость составляет всего 11 миллиардов рублей. А по цене квадратного метра последнее место в рейтинге занимает "Северная башня", площади здесь обойдутся всего в 192 593 рубля", — говорится в сообщении компании.

По подсчетам ее экспертов, общая площадь 13 сданных комплексов в "Москва-Сити" (19 высоток) составляет почти 2,7 миллиона квадратных метров, а средняя стоимость "квадрата" в деловом центре равняется 262 тысячам рублей.