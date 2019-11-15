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Эксперты оценили стоимость «Москва-Сити» в более чем 700 млрд рублей 

РИА Недвижимость + ещё 1 2 часа назад
Эксперты оценили стоимость «Москва-Сити»
Фото: РИА Новости
Стоимость всех небоскребов делового центра "Москва-Сити" составляет 701 миллиард рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
По оценке компании, самыми дорогими зданиями делового центра в настоящее время закономерно являются его крупнейшие высотные комплексы "Башня "Федерация" и ОКО, рыночная стоимость каждого из которых составляет 120 миллиардов рублей.
Второе место занял комплекс "Город столиц" с оценочной стоимостью 85 миллиардов рублей, третье — "Башня "Империя" (78 миллиардов рублей), указывается в сообщении компании.
"Город столиц" также признан аналитиками Cushman & Wakefield самым дорогим комплексом в пересчете цены на квадратный метр общей площади. По оценке компании, стоимость квадратного метра в нем сейчас составляет 294 тысячи рублей.
"Самым дешевым зданием в "Москва-Сити" стал "Сити Поинт", площадью 49 тысяч квадратных метров, его стоимость составляет всего 11 миллиардов рублей. А по цене квадратного метра последнее место в рейтинге занимает "Северная башня", площади здесь обойдутся всего в 192 593 рубля", — говорится в сообщении компании.
По подсчетам ее экспертов, общая площадь 13 сданных комплексов в "Москва-Сити" (19 высоток) составляет почти 2,7 миллиона квадратных метров, а средняя стоимость "квадрата" в деловом центре равняется 262 тысячам рублей.
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