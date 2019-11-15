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Москва за год поднялась на 10 пунктов в глобальном рейтинге инновационных городов мира 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Москва улучшила позиции в рейтинге инновационных городов
Фото: ТАСС
Москва поднялась в 2019 году на 38 место в глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index), это на 10 позиций выше результатов прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.
"Москва заняла 38 место в глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index), поднявшись за год на 10 позиций. В ноябре 2019 года рейтинг вышел в двенадцатый раз и охватил свыше 500 мировых городов", — говорится в сообщении.
По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, слова которого приводит пресс-служба, в топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. "Равное с Москвой количество баллов набрали японская Осака, канадский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас (США). Москва оставила позади себя в рейтинге Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки, Брюссель", — сообщил Ефимов.
По данным пресс-службы, в этом году в рейтинг 2thinknow вошли 20 российских городов. Санкт-Петербург находится на 109 месте, Казань на 393, Новосибирск на 405, Екатеринбург на 416, Ростов-на-Дону на 419.
По словам главы столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, за семь лет Москва сделала качественный рывок, поднявшись в рейтинге 2thinknow более чем на 150 позиций: в 2012 году она занимала 192 место. "Города оцениваются по 162 показателям, которые объединены в три блока: инфраструктура для человеческого капитала, рыночный потенциал, культурное достояние", — уточнил Тихонов.

О рейтинге

Глобальный рейтинг инновационных городов мира международного агентства 2thinknow (Австралия) составляется с 2007 года. Это фактически единственный инновационный рейтинг городов мира, итоги которого подводятся регулярно.
В 2019 году он охватил свыше 500 мировых городов. Рейтинг позволяет определить потенциал в области создания, внедрения и трансляции инновационных идей.
Эксперты, в частности, анализируют такие показатели, как ВРП, уровень материального благосостояния и образования, налог на прибыль компаний, уровень развитости промышленного производства, количество в городе штаб-квартир многонациональных корпораций, наличие в нем промышленных кластеров, стратегия продвижения бренда города, политика правительства в сфере ИТ, развитость беспроводных сетей, развитость карточных платежей.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Ванкувер , Лос-Анджелес , Нью-Йорк , Осака , Сингапур
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