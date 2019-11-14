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ЦОДД порекомендовал водителям переждать час пик 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
ЦОДД порекомендовал водителям переждать час пик
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московских автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах в вечерний час пик.
"Для тех, кто вот-вот собирается уезжать с работы: на дорогах не очень. Учитывайте это, планируя маршрут. Ситуация нормализуется после 20:00", — говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.
Осложнено движение в центре столицы, на ТТК, внутренней стороне МКАД и Рязанском проспекте в сторону области, на Бесединском мосту, на МКАД в районе Бирюлевского лесопарка.
Ранее сообщалось, что движение ограничено на нескольких полосах на Волоколамском шоссе. Там участок дороги перекрыли для реконструкции. Планируют расширить проезжую часть, построить эстакаду на пересечении шоссе с Походным проездом и реконструировать мост через реку Сходню. В скором времени здесь появится вылетная магистраль, которая поможет беспрепятственно попасть в город и уехать из него на другую скоростную дорогу.
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