ЦОДД порекомендовал водителям переждать час пик

Московских автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах в вечерний час пик.

"Для тех, кто вот-вот собирается уезжать с работы: на дорогах не очень. Учитывайте это, планируя маршрут. Ситуация нормализуется после 20:00", — говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Осложнено движение в центре столицы, на ТТК, внутренней стороне МКАД и Рязанском проспекте в сторону области, на Бесединском мосту, на МКАД в районе Бирюлевского лесопарка.

Ранее сообщалось, что движение ограничено на нескольких полосах на Волоколамском шоссе. Там участок дороги перекрыли для реконструкции. Планируют расширить проезжую часть, построить эстакаду на пересечении шоссе с Походным проездом и реконструировать мост через реку Сходню. В скором времени здесь появится вылетная магистраль, которая поможет беспрепятственно попасть в город и уехать из него на другую скоростную дорогу.