Началось строительство станции «Улица Генерала Тюленева»

В районе Тёплый Стан началось строительство станции Коммунарской линии метро «Улица Генерала Тюленева». Об этом в своём микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомню, "Улица Генерала Тюленева" станет одной из 16 станций новой Коммунарской линии. Она пройдет от "Севастопольского проспекта" до "Троицка" и будет связана пересадками с тремя другими линиями метро и
Напомню, "Улица Генерала Тюленева" станет одной из 16 станций новой Коммунарской линии. Она пройдет от "Севастопольского проспекта" до "Троицка" и будет связана пересадками с тремя другими линиями метро и #МЦК. Сейчас идут работы сразу на семи станциях. pic.twitter.com/oYxNja7tn2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 ноября 2019 г.
Столичный градоначальник отметил, что Коммунарская линия метро пройдёт от Севастопольского проспекта до Троицка.