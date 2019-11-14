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В Москве началось строительство станции метро «Улица Генерала Тюленева» 

Москва меняется 6 часов назад
Началось строительство станции «Улица Генерала Тюленева»
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
В районе Тёплый Стан началось строительство станции Коммунарской линии метро «Улица Генерала Тюленева». Об этом в своём микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомню, "Улица Генерала Тюленева" станет одной из 16 станций новой Коммунарской линии. Она пройдет от "Севастопольского проспекта" до "Троицка" и будет связана пересадками с тремя другими линиями метро и
Столичный градоначальник отметил, что Коммунарская линия метро пройдёт от Севастопольского проспекта до Троицка.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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