Началось строительство станции «Улица Генерала Тюленева»

Напомню, "Улица Генерала Тюленева" станет одной из 16 станций новой Коммунарской линии. Она пройдет от "Севастопольского проспекта" до "Троицка" и будет связана пересадками с тремя другими линиями метро и #МЦК. Сейчас идут работы сразу на семи станциях. pic.twitter.com/oYxNja7tn2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 ноября 2019 г.