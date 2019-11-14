В Подмосковье утвердили проект «Умные города»

Власти Московской области утвердили паспорт проекта "Умные города" до конца 2024 года, направленный на внедрение технологических решений для цифровизации городской среды. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов утвердил паспорт проекта "Умные города Подмосковья". Московская область тиражирует внедрение умных решений не только в муниципальных образованиях — участниках проекта, но и в других муниципалитетах. Уже профинансировано и выполнено 35 мероприятий в 29 муниципальных образованиях на общую сумму 106,5 млн рублей. Всего до конца года на умные решения Подмосковье потратит не менее 2 млрд рублей. В первую очередь это мероприятия по энергоэффективности и создание муниципальных центров управления регионом, которые должны стать интеллектуальными центрами городского управления", — говорится в сообщении.

В проект вошли 23 муниципальных образования, в том числе Балашиха, Подольск, Королев, Мытищи, Химки и Люберцы. Согласно паспорту проекта, к 2024 году половина многоквартирных домов в Подмосковье будут подключены к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных. Доля семей, имеющих возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг, должна вырасти до 50%. Число муниципальных образований, в которых используются интеллектуальные системы обращения с отходами, планируется увеличить до 80%.

Предполагается, что к 2024 году за движением 80% общественного транспорта в регионе будет осуществляться интеллектуальный мониторинг. Кроме того, 80% муниципальных дорог с аварийно-опасными участками будут оснащены системами фото— и видеофиксации нарушений ПДД. Доля уличных светильников с энергоэффективными технологиями должна достичь 90%. Кроме того, к 2024 году будет внедрена единая система экологического мониторинга городов, включая загрязнение воздуха и воды, интеллектуальная система управления дорожным движением, а также "умная" система муниципального управления. В Подмосковье будут установлены "умные" остановки общественного транспорта, создан региональный туристический портал с возможностью строить маршруты и с информацией о местах размещения, а также внедрены цифровые образовательные платформы.

О проекте