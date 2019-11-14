Летние растения распустились в Москве

На ВДНХ возле павильона №5 «Физика» из-за теплой погоды распустились гортензии и снежноягодник.

В пресс-службе выставки сообщили, что в 2019 году наблюдается «зеленая аномалия». теплая погода позволила высадить на ВДНХ новые растения. Особое внимание уделяется восстановлению утраченных цветов.

До прихода холодов дендрологи ВДНХ планируют успеть завершить работы по восстановлению двурядной исторической посадки на Липовой аллее из одноименных деревьев, передает агентство городских новостей «Москва».