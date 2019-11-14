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Шоу-бизнес

Летние растения распустились в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 6 3 часа назад
Летние растения распустились в Москве
Фото: Вечерняя Москва
На ВДНХ возле павильона №5 «Физика» из-за теплой погоды распустились гортензии и снежноягодник.
В пресс-службе выставки сообщили, что в 2019 году наблюдается «зеленая аномалия». теплая погода позволила высадить на ВДНХ новые растения. Особое внимание уделяется восстановлению утраченных цветов.
До прихода холодов дендрологи ВДНХ планируют успеть завершить работы по восстановлению двурядной исторической посадки на Липовой аллее из одноименных деревьев, передает агентство городских новостей «Москва».
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Теги:
Новости Москвы , АГН "Москва"
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