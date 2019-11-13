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Сбой произошел в движении электричек между Москвой и Крюковом 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Электрички от Москвы до Крюково частично отменены
Фото: Instagram
Электрички от Москвы до Крюково частично отменены на участке Крюково — Конаково. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут воспользоваться скоростными поездами «Ласточка» и купить билеты без дополнительного сбора. Проездные, которые не были использованы, горожане могут вернуть в пригородные кассы.
Кроме того, поезда с задержками следуют из столицы в Крюково. В компании призвали следить за объявлениями на станциях и в вагонах. Перед пассажирами извинились за неудобства.
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Теги:
Новости Москвы , Конаково
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