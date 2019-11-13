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Премию Кандинского вручили в Москве 

РИА Новости 5 часов назад
Премию Кандинского вручили в Москве
Фото: РИА Новости
Премию Кандинского в области современного искусства в главной номинации "Проект года" получил Евгений Антуфьев за проект "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III", церемония вручения прошла в среду в Московском музее современного искусства (ММОМА), передает корреспондент РИА Новости.
"Премию Кандинского я получал 10 лет назад, молодой художник, и то, что я получил ее сейчас, говорит о том, что все было не зря", — сказал Антуфьев.
Премию в номинации "Молодой художник. Проект года" жюри присудило Альбине Мохряковой за проект "Каэгха". "Мы все работали без денег, спасибо ребятам за то, что в меня поверили. Магия существует!" — сказала она.
В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" победил Андрей Хлобыстин за книгу "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры".
"Это был конфликт хорошего с отличным", — охарактеризовала трудность выбора лауреата член жюри Ирина Прохорова, вручая приз победителю.
В жюри премии номинаций "проект года" и "молодой художник" вошли директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак, основатель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов, директор Музея современного искусства Аструп-Фернли Бенедикт Кваран Гуннар, эксперт по русскому искусству аукционного дома Sotheby"s Джоанна Викери, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.
"Мы перешли в этом году в двухлетний формат, вернули выставку номинантов, сотрудничество с МОММА стало первым для нас опытом, очень позитивным", — сказала исполнительный директор фонда Breus Людмила Корсак.
Российская ежегодная национальная премия в области современного искусства была учреждена в 2007 году Международным культурным фондом Breus во главе с бизнесменом и коллекционером Шалвой Бреусом. Премия названа именем выдающегося русского художника и теоретика искусства Василия Кандинского.
Премия считается одной из наиболее важных национальных наград в области современного искусства. В 2019 году в оргкомитет премии поступило 636 заявок от соискателей из 73 городов России, из США и Чехии.
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Теги:
Новости Москвы , Василий Кандинский , Марина Лошак , Ольга Свиблова , Джоанна Викери , Шалва Бреус , Василий Церетели , Евгений Антуфьев , Леонид Бажанов , Ирина Прохорова , РИА Новости
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