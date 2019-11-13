Премию Кандинского вручили в Москве

Премию Кандинского в области современного искусства в главной номинации "Проект года" получил Евгений Антуфьев за проект "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III", церемония вручения прошла в среду в Московском музее современного искусства (ММОМА), передает корреспондент РИА Новости.

"Премию Кандинского я получал 10 лет назад, молодой художник, и то, что я получил ее сейчас, говорит о том, что все было не зря", — сказал Антуфьев.

Премию в номинации "Молодой художник. Проект года" жюри присудило Альбине Мохряковой за проект "Каэгха". "Мы все работали без денег, спасибо ребятам за то, что в меня поверили. Магия существует!" — сказала она.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" победил Андрей Хлобыстин за книгу "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры".

"Это был конфликт хорошего с отличным", — охарактеризовала трудность выбора лауреата член жюри Ирина Прохорова, вручая приз победителю.

"Мы перешли в этом году в двухлетний формат, вернули выставку номинантов, сотрудничество с МОММА стало первым для нас опытом, очень позитивным", — сказала исполнительный директор фонда Breus Людмила Корсак.

Российская ежегодная национальная премия в области современного искусства была учреждена в 2007 году Международным культурным фондом Breus во главе с бизнесменом и коллекционером Шалвой Бреусом . Премия названа именем выдающегося русского художника и теоретика искусства Василия Кандинского

Премия считается одной из наиболее важных национальных наград в области современного искусства. В 2019 году в оргкомитет премии поступило 636 заявок от соискателей из 73 городов России, из США и Чехии.