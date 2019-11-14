Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

Загруженность столичных дорог достигла восьми баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Бирюлево Западное и Восточное, Орехово-Борисово Южное, Братеево, Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино, Вешняки, Новогиреевское, Ивановское, Восточное Измайлово, Лосиноостровский, Бибирево.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Рублевском и Можайском шоссе, ул. Свободы, Ярцевская, Молодогвардейская, Малая Филевская, на Кутузовском, Мичуринском, Ленинском, Университетском, Ломоносовском, Нахимовском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, проспектах Маршала Жукова, Вернадского, ул. Профсоюзная, Каширском и Варшавском шоссе, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, на Щелковском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, ул. Стромынка, Бориса Галушкина , Краснобогатырская, Большая Академическая, Яблочкова, Руставели, Академика Королева.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Алексеевский, Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Южнопоротовый, Нижегородский, Лефортово, Басманный, Сокольники. На Садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Мещанский, Тверской, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский, Басманный.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Кремлевской, Софийской, Болотной, Садовнической, Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Николоямской, Котельнической, Космодамианской, Шлюзовой, Дербеневской набережных, на ул. Балчуг, Серафимовича, Пятницкая, Новокузнецкая, Остоженка, Пречистенка, Знаменка, Воздвиженка, Новый Арбат, Большая Никитская, Малая Бронная, Тверская, Малая и Большая Дмитровки, Неглинная, Большая Лубянка, Сретенка, Мясницкая, Ильинка, Варварка, Воронцово Поле, Солянка, Яузская, Николоямская, на Никитском, Тверском, Петровском, Цветном, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском и Яузском бульварах, в районе Боровицкой и Лубянской площадей.

По прогнозам сервиса, к 20:00 загруженность дорог составит шесть баллов.