Названо число самозанятых москвичей

Количество самозанятых граждан в Москве на сегодняшний день составляет более 150 тысяч человек, сообщила первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
"У нас на сегодняшний момент зарегистрировано уже более 150 тысяч самозанятых по всем видам деятельности. Сегодня самозанятые регистрируются через электронное приложение "Мой налог", выбор вида деятельности является опцией, а не обязанностью", — сказала Багреева в среду в рамках заседания круглого стола МГД "Налогообложение малого бизнеса в сфере информационных технологий".
Ранее в октябре заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что почти 60 процентов российских самозанятых граждан зарегистрированы в Москве. За девять месяцев 2019 года в столице в качестве самозанятых зарегистрировались 131 тысяча человек.
Как в свою очередь отмечал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов, с января по август 2019 года в бюджет Москвы поступило 235,5 миллиона рублей налогов от самозанятых граждан. По его словам, ежемесячно в Москве количество самозанятых увеличивается на 15–20 тысяч.