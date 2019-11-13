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Любвеобильных москвичей пригласили проверить сексуальное здоровье 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Страстных любителей секса пригласили проверить здоровье
Фото: РИА Новости
Жителей Москвы приглашают проверить сексуальное здоровье. Иначе говоря, выяснить, у кого какие половые инфекции.
Обследование будет проводить Центр дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения 16 и 23 ноября, о чем говорится в сообщении на сайте ведомства. В эти дни врачи-дерматовенерологи проведут консультации населения, обеспокоенного своим половым здоровьем. В филиалах Центра можно будет сдать кровь на сифилис и ВИЧ, провериться на бактерии в мочеполовых органах, гонорею и прочие неприятные заболевания.
Специалисты отметили, что инфекции, передаваемые половым путем, — это проблема не только мужчин, но и женщин. Среди людей, у которых в прошлом году выявили подобные заболевания, 47,2% были представительницами прекрасного пола.
«Проведение подобных профилактических мероприятий позволяет не только обнаружить проблему на ранних этапах, но и вовремя назначить правильное лечение», — отмечает главный дерматовенеролог департамента Николай Потекаев.
Медики добавили, что обследования будут проводиться по предварительной записи. Страстных любителей секса просим обратить на эту акцию особое внимание. Оно ведь как: предупрежден — значит вооружен.
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Теги:
Новости Москвы , Николай Потекаев
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