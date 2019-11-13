Мэр осмотрел ход строительства станции «Зюзино»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Зюзино» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Зюзино» будет запускаться одновременно с большой, огромной частью Большой кольцевой линии метро, состоящей из 10 станций. Это около 20 км — от «Мневников» и до «Зюзино». Запуск планируется в 2021 г., стройка идет полным ходом», — заявил С. Собянин.
Он добавил, что в ближайшее время планируется запустить тоннелепроходческий щит. «Все идет по графику. Хотя, конечно, работы огромный, непочатый край. И, чтобы выполнить те работы, необходимо напрячь все силы и работать в напряженном графике, выполняя те задачи и объемы, которые поставлены перед строителями», — отметил С. Собянин.
По его словам, появление станции метро «Зюзино» улучшит транспортную доступность районов, а также снизит загрузку улично-дорожной сети. «В Зюзино, историческом районе Москвы, новая жизнь. Огромная программа реновации, в которой большинство жителей переедут в новые дома из „хрущевок“, и в центре района появляется новая станция метро „Зюзино“, которая, конечно, улучшит транспортную доступность. Страхи жителей о том, что при реновации ухудшается транспортная ситуация — они несостоятельны. Наоборот, приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть», — заключил С. Собянин.
Согласно материалам пресс-службы мэрии, строительство участка БКЛ метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» было начато в апреле 2017 г. Общая длина участка составляет 7 км с тремя станциями: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».
Будущая станция метро «Зюзино» расположена между станциями «Воронцовская» и «Каховская» на пересечении ул. Каховка с Севастопольским проспектом.
Отмечается, что в настоящее время готовность участка составляет 22%, работы предполагается завершить в 2021 г.