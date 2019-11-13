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Политика

С. Собянин осмотрел ход строительства станции «Зюзино» БКЛ метро 

Агентство «Москва» + ещё 7 3 часа назад
Мэр осмотрел ход строительства станции «Зюзино»
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Зюзино» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Зюзино» будет запускаться одновременно с большой, огромной частью Большой кольцевой линии метро, состоящей из 10 станций. Это около 20 км — от «Мневников» и до «Зюзино». Запуск планируется в 2021 г., стройка идет полным ходом», — заявил С. Собянин.
Он добавил, что в ближайшее время планируется запустить тоннелепроходческий щит. «Все идет по графику. Хотя, конечно, работы огромный, непочатый край. И, чтобы выполнить те работы, необходимо напрячь все силы и работать в напряженном графике, выполняя те задачи и объемы, которые поставлены перед строителями», — отметил С. Собянин.
По его словам, появление станции метро «Зюзино» улучшит транспортную доступность районов, а также снизит загрузку улично-дорожной сети. «В Зюзино, историческом районе Москвы, новая жизнь. Огромная программа реновации, в которой большинство жителей переедут в новые дома из „хрущевок“, и в центре района появляется новая станция метро „Зюзино“, которая, конечно, улучшит транспортную доступность. Страхи жителей о том, что при реновации ухудшается транспортная ситуация — они несостоятельны. Наоборот, приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть», — заключил С. Собянин.
Согласно материалам пресс-службы мэрии, строительство участка БКЛ метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» было начато в апреле 2017 г. Общая длина участка составляет 7 км с тремя станциями: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».
Будущая станция метро «Зюзино» расположена между станциями «Воронцовская» и «Каховская» на пересечении ул. Каховка с Севастопольским проспектом.
Отмечается, что в настоящее время готовность участка составляет 22%, работы предполагается завершить в 2021 г.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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