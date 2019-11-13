Названа дата открытия первых линий МЦД

Сергей Собянин: Первые линии МЦД откроем до конца ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети Twitter о том, что первые линии МЦД будут открыты уже в конце ноября.

— До конца ноября откроем первые линии МЦД, — написал мэр столицы.

Он отметил, что рассчитать стоимость поездки с учетом диаметров можно на официальном сайте Московского метро.

Сергей Собянин добавил, что пересадка с МЦД на метро будет бесплатной по транспортной карте «Тройка», а пользуясь новыми тарифами москвичи смогут сохранить до 75 процентов расходов на проезд.

Ранее сообщалось, что в центральной части Москвы стоимость проезда будет 38 рублей, в зоне «Пригород» заплатить придется 45 рублей, а в зоне за пределами МЦД к 45 рублям нужно прибавить стоимость билета на электричку — 23 рубля.