На юге города открылся новый районный центр «Ангара»

На юге Москвы открылся новый районный центр «Ангара»

На юге Москвы у площади Академика Вишневского открылась обновленная "Ангара" — раньше на ее месте стоял советский кинотеатр, а теперь это первый из 39 районных центров столицы.

В ближайшие пару лет такие центры появятся во многих спальных районах, причем в некоторых строительные работы уже подходят к концу. Корреспондент "РГ" сходил в первый открывшийся центр и постарался понять, в чем его отличие от обычных торгово-развлекательных комплексов.

А из нашего окна

Старожилы Нагорного района помнят, что кинотеатр "Ангара" появился посреди жилых многоэтажек еще в 1960-е годы. Он быстро стал центром культурной жизни и оставался таким практически до 90-х, после чего начал использоваться как площадка для выставок-ярмарок, а с 2005-го кино там вовсе перестали показывать. Были планы построить на его месте жилье, но от идеи отказались.

Впрочем, от сноса ветхое здание это не уберегло, но взамен построили новую "Ангару". Ее главный фасад выходит на площадь и процентов на 75 состоит из стекла, так что все происходящее внутри видно с улицы. Сразу за входными дверями открывается просторный холл, где стоит импровизированная съемочная площадка фильма "Операция "Ы" — желающие могут сесть в кресло режиссера и сфотографироваться. Справа рядами составлены мягкие пуфы и висит расписание лекций. Это лекторий, где можно бесплатно послушать архитекторов, искусствоведов, актеров и других экспертов, которых сюда обещают регулярно приглашать.

Дальше гостей встречают рестораны и кафе, магазины косметики и аксессуаров, другие торговые точки — все уже примерно как в обычном торговом центре. Управляющий партнер компании-инвестора Григорий Печерский говорит, что функционал центра распределен в таком соотношении: 55% — это товары и услуги повседневного спроса, 30% — развлекательно-образовательная составляющая и еще 15% — за ресторанами и кафе.

"Такое распределение характерно для всех 39 районных центров, которые мы создаем, — подчеркивает Печерский. — Отдать 30% площади под развлекательно-образовательную функцию мы должны были в качестве обязательства перед городом, и мы это сделали. В "Ангаре" есть четырехзальный кинотеатр, четыре концепции для детей разного возраста и книжный магазин. Мы постарались в одном месте соединить то, что людям требуется в пешей доступности — от рынка до детских кружков".

Бирюзовая песочница

Детям отведен почти весь второй этаж "Ангары". Самых маленьких, например, можно оставить в гигантской бирюзовой песочнице с искусственным песком и игрушками — билет на весь день в будни обойдется в 500 рублей, по выходным на 200 рублей дороже. Ребенок все время будет под присмотром, правда, детей до четырех лет пустят только с родителем.

Для маленьких посетителей открыт и цирковой кружок — инструкторы обещают научить их трюкам на кольцах, батутах, канатах и других снарядах. Основатель цирковой школы Лев Кассиль говорит, что два таких кружка открыты в Парке Горького и Лужниках, но там они работают только летом под открытым небом, а в "Ангаре" занятия проходят в помещении. "У нас занимаются и дети от четырех лет, и взрослые без ограничений, — объясняет он. — Концепция заключается в том, что это не только школа, но и шоу. Каждый, кто пришел заниматься, может принять участие в цирковом шоу, которое готовится каждый квартал".

Есть и другие отличия "Ангары" от обычных торговых центров. Здесь, например, с большим супермаркетом соседствует маленький фермерский рынок, где можно купить сыры, мясо, пряности и другие продукты, сделанные фермерами или небольшими предприятиями. Отдельного разговора заслуживает фудхолл на третьем этаже центра — там не найти привычных сетевых бургерных, зато можно попробовать бурятскую, грузинскую и даже индийскую кухню. Средний чек — 450-500 рублей.

Недорого обойдется и поход в кинотеатр — от 220 рублей утром до 380 вечером. В прокате премьеры, которые можно застать в большинстве кинотеатров, но будут и необычные показы. Печерский говорит, что в планах наладить взаимодействие с проектом "Московское долголетие", чтобы пенсионеры могли приходить на просмотры старого кино и участвовать в других акциях.

Что дальше

Напомню, ветхие кинотеатры инвестору продал город. Их особенность в том, что расположены они преимущественно на окраинах, где не хватает общественных пространств. Вокруг той же "Ангары" практически нет ресторанов и крупных брендовых магазинов, а подходящие для бизнеса помещения есть разве что у станций метро.

В ходе исследования инвестор выяснил, что жители в прошлом году потратили в районе "Ангары" 7,2 млрд рублей на товары, услуги первой необходимости и развлечения. Но эти же люди в других районах, преимущественно центральных, потратили 33 млрд рублей. И такую же картину можно наблюдать во многих спальных районах. Районные центры стараются приблизить к москвичам все то, за чем им сегодня приходится ехать в центр.

В 33 из 39 центров сохранится кинопоказ — всего планируется открыть 160 залов. В большинстве старых кинотеатров кино уже не показывали — здания, находившиеся в аварийном состоянии, часто стояли с заколоченными окнами.

В первом квартале будущего года должны открыться центры "Рассвет", "Марс", "Нева", "Будапешт", "Высота" и "Эльбрус". Все они сохранят свои прежние названия. Распахнут двери в 2020 году "Байконур", "София" и "Киргизия".