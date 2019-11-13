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Выставка «Геометризмы» открылась в Новой Третьяковке 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Выставка «Геометризмы» открылась в Новой Третьяковке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась выставка "Геометризмы. 1950–2010-е". В залах 80-82 представлены произведения Владимира Адреенкова, Рубена Апресяна, Татьяны Баданиной, Алены Кирцовой, Владимира Немухина и других мастеров Московской школы геометрической абстракции.
"Геометрический абстракционизм — течение в абстрактном искусстве, в основе которого лежит создание художественного образа путем сочетания различных форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий", — говорится на сайте галереи.
В музее указали, что в отечественном искусстве интерес к абстракции зародился с конца 1950-х годов. Художники молодого поколения учились языку геометрической абстракции у последователей русского авангарда.
Выставка будет работать до 12 января 2020 года.
До 16 февраля в Новой Третьяковке работает выставка одного из крупнейших русских живописцев Василия Поленова. Посетителям представили более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний.
В конце октября Третьяковская галерея открыла выставочный проект, приуроченный к 100-летию первого в мире государственного музея современного искусства — московского Музея живописной культуры (МЖК).
По архивным фотографиям и некоторым публикациям середины 1920-х годов кураторам выставки удалось воссоздать план развески МЖК и собрать ее состав так, как она была задумана организаторами в 1920-е годы. Кроме вошедших в экспозицию произведений из Третьяковской галереи, больше половины работ привезено из регионов и из-за рубежа, в том числе из Тейт Модерн в Лондоне и Музея Людвига в Кельне.
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Теги:
Новости Москвы , Татьяна Баданина , Василий Поленов , Владимир Немухин , Алена Кирцова
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