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Москвичам предложили оценить электронную медкарту 

Москва24 + ещё 9 6 часов назад
Москвичам предложили оценить электронную медкарту
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участники проекта "Активный гражданин" оценят электронную медицинскую карту, которую используют в поликлиниках столицы. В голосовании, которое уже открыто на сайте проекта, будет три вопроса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Сначала москвичи ответят, поддерживают ли они использование электронной карты. Также желающие смогут написать предложения по совершенствованию сервиса. Во втором вопросе нужно указать, какие разделы электронной медкарты являются самыми полезными. А в третьем вопросе участники проекта ответят, поддерживают ли они идею по предоставлению в электронной карте различных медицинских сведений, которые будут полезны врачам при дальнейшем ведении пациентов.
Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.
В будущем году планируется открыть доступ к электронной медицинской карте пациента всем москвичам.
Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Электронная медкарта доступна врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.
Как сообщалось ранее, в 2018 году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств. Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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