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В Московском зоопарке рассказали о настроении панд в дождь 

Мослента + ещё 2 4 часа назад
В зоопарке рассказали о настроении панд в дождь
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Настроение панд в Московском зоопарке не изменилось из-за дождливой и пасмурной погоды в столице. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как отметили представители зоопарка, Жуи и Диндин «по-прежнему бодры, полны неиссякаемого энтузиазма в своих играх и готовы задорно хрустеть бамбуком часы напролет». По информации пресс-службы, даже мелкий дождь не является помехой для панд и они часто выходят на прогулку, лазают по деревьям.
«Кстати, Диндин нередко можно застать медитативно качающейся на качелях», — рассказали в зоопарке, добавив, что Жуи в свою очередь предпочитает более активное времяпрепровождение — боксировать со специально подвешенной киперами автомобильной шиной или зависать в ветвях деревьев. Кроме того, медведи несколько раз просыпаются ночью, чтобы перекусить.
Двух панд из Китая впервые показали публике 5 июня. Жуи и Диндин передали зоопарку в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР. В этот день зоосад не выдержал наплыва посетителей.
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