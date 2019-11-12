Для Савеловского районного суда построят новое здание

Новое здание Савеловского районного суда построят рядом с полиграфическим комплексом "Красная звезда". Проект согласовала Москомархитектура.

Семиэтажное здание расположится на Хорошевском шоссе, владение 38. Общая площадь объекта составит более 9 тысяч квадратных метров.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, для нового здания авторы использовали кирпич и другие декоративные элементы окружающей застройки, разбавив их вставками из стекла и металла.

"В результате мы получили интересное сочетание классического и ультрасовременного стиля", — отметил Кузнецов.

Изнутри здание разделят на три зоны: судейскую, конвойную и общественную. В нем расположится 12 залов для слушаний по гражданским и административным делам, восемь — для слушаний по уголовным.

Подсудимые смогут напрямую из конвойной зоны попадать в кабину в зале суда.

Ранее сообщалось, что новое пятиэтажное здание Чертановского районного суда построят перед "лежачим небоскребом" на Варшавском шоссе. Площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров.