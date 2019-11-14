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Судебные приставы назвали самого злостного алиментщика в Москве 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Назван самый злостный алиментщик в Москве
Фото: РИА Новости
Одна из самых крупных задолженностей по алиментам в Москве у 40-летнего мужчины, который обязан ежемесячно выплачивать средства на содержание своих шестерых несовершеннолетних детей. Общий размер его задолженности — более 3,6 миллионов рублей. Об этом News.ru сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В связи с неуплатой алиментов без уважительных причин должник привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судом алиментщику назначено наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов, — рассказали в ведомстве.
В случае дальнейшей неуплаты алиментов должник будет привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Неплательщику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
Специалисты подчёркивают, что взыскание алиментов находится на особом контроле в УФССП по Москве.
В России реализуется целый ряд мер, направленных на борьбу со злостными неплательщиками алиментов. Ранее ФССП России сообщала, что самыми эффективными из них стали временное ограничение на выезд и запрет на управление транспортным средством. По данным на 1 апреля 2019 года больше всего исполнительныхпроизводств о взыскании алиментов было в Красноярском (33,1 тыс.) и Краснодарском (30,2 тыс.) краях, а также в Московской области (29,1 тыс.).
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Теги:
Новости Москвы , Общество
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