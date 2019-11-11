В столице открылся фестиваль «Байкал. Магия воды»

В Москве открылся фестиваль «Байкал. Магия воды»

В «Москвариуме» на ВДНХ стартовал фестиваль «Байкал. Магия воды», посвящённый самому глубокому и одному из крупнейших озёр на планете, сообщает ФАН.

Тематический фестиваль проходит с 9 ноября по 5 декабря в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». В рамках смотра представлены тематическая фотовыставка от продюсерского центра «Новое Время», интерактивная игра, позволяющая детям понять важность сохранения природы, а также экспозиция, показывающая культуру народов Прибайкалья, собранная творческим коллективом этно-танца «БУИН ХАН».

5 декабря 1996 года озеро Байкал было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО