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В Москве открылся фестиваль «Байкал. Магия воды» 

RT на русском 1 час назад
В столице открылся фестиваль «Байкал. Магия воды»
Фото: РИА Новости
В «Москвариуме» на ВДНХ стартовал фестиваль «Байкал. Магия воды», посвящённый самому глубокому и одному из крупнейших озёр на планете, сообщает ФАН.
Тематический фестиваль проходит с 9 ноября по 5 декабря в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». В рамках смотра представлены тематическая фотовыставка от продюсерского центра «Новое Время», интерактивная игра, позволяющая детям понять важность сохранения природы, а также экспозиция, показывающая культуру народов Прибайкалья, собранная творческим коллективом этно-танца «БУИН ХАН».
5 декабря 1996 года озеро Байкал было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Ранее конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала.
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Теги:
Новости Москвы , Анатолий Сагалевич , ЮНЕСКО , РАН
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