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Фасад жилого дома отремонтируют в районе Хамовники 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы + ещё 2 11 ноября 2019
Фасад жилого дома отремонтируют в районе Хамовники
Фото: cao.mos.ru
Фасад жилого дома отреставрируют до 15 ноября в районе Хамовники.
Работы выполнят представители Фонда капитального ремонта города Москвы. Они приведут в порядок фасад многоэтажного здания по адресу: Сеченовский переулок, дом 5.
— Рабочие расчистят стены лицевой стороны здания. Затем они обновят штукатурный слой постройки, — сообщила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы района Хамовники Елизавета Никитина.
Она отметила, что на фасаде устранят трещины. Помимо этого, рабочие отремонтируют карнизы, балконы и декоративные элементы здания.
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Теги:
Новости Москвы , Елизавета Никитина
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