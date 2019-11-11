Фасад жилого дома отремонтируют в районе Хамовники

Фасад жилого дома отреставрируют до 15 ноября в районе Хамовники.

Работы выполнят представители Фонда капитального ремонта города Москвы . Они приведут в порядок фасад многоэтажного здания по адресу: Сеченовский переулок, дом 5.

— Рабочие расчистят стены лицевой стороны здания. Затем они обновят штукатурный слой постройки, — сообщила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы района Хамовники Елизавета Никитина.

Она отметила, что на фасаде устранят трещины. Помимо этого, рабочие отремонтируют карнизы, балконы и декоративные элементы здания.