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Подснежники расцвели в «Аптекарском огороде» из-за аномально теплой погоды 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Подснежники расцвели в «Аптекарском огороде»
Фото: РИА Новости
11 ноября 2019 г. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели подснежники, спутав осень с весной. Об этом сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«11 ноября под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» аномально рано расцвели подснежники, спутав осень с весной. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа», — сказала О. Архипова.
Она добавила, что в марте 2017 г. единственный в России официальный питомник подснежников «Первоцвет» в Сочи подарил «Аптекарскому огороду» более 1,5 тыс. подснежников, спасенных из-под бульдозера. На территории «Аптекарского огорода» произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. Ранее ИА «НСН» сообщало, что климатическая зима в Москве ожидается не раньше конца ноября.
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Теги:
Новости Москвы , МГУ , Национальная Служба Новостей
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