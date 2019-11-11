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Павильон «Азербайджан» на ВДНХ откроется 23 ноября 

Москва24 4 часа назад
Названа дата открытия павильона «Азербайджан» на ВДНХ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ запланировано на 23 ноября — в этот день в Москву с официальным визитом приедет первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.
"В рамках визита, ожидается открытие азербайджанского павильона на ВДНХ после реконструкционных работ. Готовится очень интересная экспозиция", — рассказал посол Полад Бюльбюльоглу в интервью телеканалу Real TV. Он также отметил, что 23 ноября Алиева и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко будут работать в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Реставрация велась три года при участии Фонда Гейдара Алиева. В посольстве Азербайджана отмечают, что обновленный павильон станет неполитической площадкой для экономической и гуманитарной интеграции.
Павильон "Азербайджан" построен в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Он представлял собой яркий образец сталинской эклектики. В 1954 году к павильону было пристроено двухэтажное здание с экспозиционными и административными помещениями и оранжерея.
Серьезные изменения здание претерпело в 1960-х годах, тогда павильон получил отраслевое назначение и название "Информатика и вычислительная техника". Главный фасад был закрыт металлической конструкцией. Возвращение к историческому виду началось в 2014 году, когда со здания сняли металлическую облицовку.
В ходе реставрации по сохранившимся авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств были восстановлены скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка". Также специалисты воссоздали две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Отреставрированы витражи-шебеке — аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева. Воссозданы гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки и стилобат. Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Специалисты восстановили арку главного входа и скульптуру "Тракторист и колхозница". Удалось привести в порядок павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.
Появились Музей кино в павильоне № 36, исторический парк "Россия — моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а еще — павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле 2018 года открылся обновленный павильон "Космос". Также были отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан "Золотой колос", который до этого не работал почти 30 лет. Восстановили розарии — северный и южный.
В конце апреля заработали самые большие фонтаны ВДНХ — "Дружба народов" и "Каменный цветок", построенные в 1954 году. Их комплексную реставрацию впервые за 65 лет эксплуатации начали в октябре 2018 года.
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Теги:
Новости Москвы , Валентина Матвиенко , Гейдар Алиев , Мехрибан Алиева , Совет Федерации , Азербайджан
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