Москвичей приглашают в парки на занятия йогой

Пять столичных парков приглашают москвичей на бесплатные занятия йогой.

Занятия проходят в спортивных и гимнастических залах Таганского парка, парков «Ходынское поле», «Митино», «Терлецкая дубрава», а также в саду имени Баумана.

В парке «Ходынское поле» идут тренировки по разным направлениям. Занятия направлены на развитие выносливости и силы с помощью асан, мантр и медитаций. Все тренировки проходят в детском досуговом центре парка.

В парке «Терлецкая дубрава» москичей обучат базовым упражнениям, которые используют в йоге, которые также направлены на укрепление здоровья и выносливости. Горожан старшего возраста ждут на занятиях в Таганском парке и в саду имени Баумана.

Полное расписание можно найти на сайтах парков. Приглашаются все желающие, независимо от уровня подготовки, передает официальный сайт мэра Москвы.