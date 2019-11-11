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Москвичей приглашают в парки на занятия йогой 

Вечерняя Москва + ещё 8 6 часов назад
Москвичей приглашают в парки на занятия йогой
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Пять столичных парков приглашают москвичей на бесплатные занятия йогой.
Занятия проходят в спортивных и гимнастических залах Таганского парка, парков «Ходынское поле», «Митино», «Терлецкая дубрава», а также в саду имени Баумана.
В парке «Ходынское поле» идут тренировки по разным направлениям. Занятия направлены на развитие выносливости и силы с помощью асан, мантр и медитаций. Все тренировки проходят в детском досуговом центре парка.
В парке «Терлецкая дубрава» москичей обучат базовым упражнениям, которые используют в йоге, которые также направлены на укрепление здоровья и выносливости. Горожан старшего возраста ждут на занятиях в Таганском парке и в саду имени Баумана.
Полное расписание можно найти на сайтах парков. Приглашаются все желающие, независимо от уровня подготовки, передает официальный сайт мэра Москвы.
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