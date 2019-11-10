Движение ограничат на ряде столичных улиц

Движение транспорта ограничат на нескольких столичных улицах. Причиной является восстановление инженерных коммуникаций и реставрационные работы. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В частности, на дублере Рублевского шоссе ограничение движения будет организовано в два этапа. С 4 по 23 ноября в круглосуточном режиме изменения будут действовать от дома № 89 до дома № 83, корпус 5 по Рублевскому шоссе, а с 5 по 30 ноября — в районе дома № 83, корпус 5 по Рублевскому шоссе. Ограничения затронут одну полосу с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Кроме того, ограничения коснутся участка 2-ой Брестской улицы дома № 19/18, строение 4 до дома №5. Здесь организуют поэтапное занятие одной полосы с ликвидацией парковочного пространства. Изменения продлятся с 4 по 29 ноября круглосуточно.