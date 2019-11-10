Поезда на МЦК будут ездить чаще

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ноябре интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) планируется сократить до четырех минут. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Россия 1», пишет ТАСС.

«Казалось бы, что там одна минута, а это 20 процентов ускорения такта движения», — заявил мэр. По его словам, с момента запуска МЦК качество работы кольца постоянно улучшается. Так, 9 ноября сообщалось, что на станциях начали подогревать скамейки.

Московское центральное кольцо открылось 10 сентября 2016 года. Всего за все время работы им воспользовались более 222 миллионов пассажиров. В будние дни поезда МЦК перевозят свыше 400 тысяч пассажиров.