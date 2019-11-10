Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезда на МЦК будут ездить чаще 

Мослента + ещё 6 3 часа назад
Поезда на МЦК будут ездить чаще
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ноябре интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) планируется сократить до четырех минут. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Россия 1», пишет ТАСС.
«Казалось бы, что там одна минута, а это 20 процентов ускорения такта движения», — заявил мэр. По его словам, с момента запуска МЦК качество работы кольца постоянно улучшается. Так, 9 ноября сообщалось, что на станциях начали подогревать скамейки.
Московское центральное кольцо открылось 10 сентября 2016 года. Всего за все время работы им воспользовались более 222 миллионов пассажиров. В будние дни поезда МЦК перевозят свыше 400 тысяч пассажиров.
Видео дня. Багдасарян намерен отсудить 100 миллионов рублей за лишение гражданства
Мослента: последние новости
Секс-шоп пришел на смену магазину Стерлигова на Тверской Секс-шоп пришел на смену магазину Стерлигова на Тверской Скамейки на МЦК подогреют Скамейки на МЦК подогреют Москвичей предупредили о погодной гипоксии Москвичей предупредили о погодной гипоксии 
Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
«Она с благоговением ему в рот смотрела» 1
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 1444
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 147
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 582
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским 168
Видео
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
01:36
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
Криминал Происшествия
Умер Михаил Щетинин
00:21
Умер Михаил Щетинин
Общество
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
01:08
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Общество
Галкин спародировал Шейнина
01:08
Галкин спародировал Шейнина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение