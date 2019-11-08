В столице запретили детский спектакль о Чиполлино

В Москве запретили детский спектакль по мотивам сказки о Чиполлино

Глава московского центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова запретила показ спектакль «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь», поставленный по мотивам повести Джанни Родари «Чиполлино».

Facebook. Об отмене ранее согласованного представления сообщил руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари

Поздно вечером директор ЦК «Сцена» А. В. Петрова запрещает показ спектакля. По телефону, позвонив А. Таттари. Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения, — написал руководитель студии.

По его словам, представление ранее было показано на одном Всероссийском и одном Международном фестивале и даже получил награды. Таттари также отметил, что Петрова планирует наказать всех, кто отобрал спектакль на участие в фестивале, несмотря на то, что приглашение она подписала лично.

Руководитель «Классиков» также связал запрет постановки с тем, что в ней содержится актуальная политическая сатира, а популярность произведения растёт.