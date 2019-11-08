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В Москве запретили детский спектакль по мотивам сказки о Чиполлино 

News.ru + ещё 3 52 минуты назад
В столице запретили детский спектакль о Чиполлино
Фото: РИА Новости
Глава московского центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова запретила показ спектакль «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь», поставленный по мотивам повести Джанни Родари «Чиполлино».
Об отмене ранее согласованного представления сообщил руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари в Facebook.
Поздно вечером директор ЦК «Сцена» А. В. Петрова запрещает показ спектакля. По телефону, позвонив А. Таттари. Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения, — написал руководитель студии.
По его словам, представление ранее было показано на одном Всероссийском и одном Международном фестивале и даже получил награды. Таттари также отметил, что Петрова планирует наказать всех, кто отобрал спектакль на участие в фестивале, несмотря на то, что приглашение она подписала лично.
Руководитель «Классиков» также связал запрет постановки с тем, что в ней содержится актуальная политическая сатира, а популярность произведения растёт.
Как ранее писал News.ru, неизвестные попытались сорвать премьеру спектакля «Норма» режиссёра Константина Богомолова по роману постмодерниста Владимира Сорокина в Театре на Малой Бронной.
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Александр Таттари , Владимир Сорокин , Константин Богомолов
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