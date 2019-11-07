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Специалисты нашли фрагменты настенной росписи в усадьбе Четверикова-Кнопа в Москве 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Настенную роспись нашли в усадьбе Четверикова-Кнопа
Фото: mos.ru
Эксперты обнаружили сохранившиеся фрагменты внутреннего убранства второй половины XIX — начала XX века при подготовке к реставрации главного дома усадьбы Четверикова-Кнопа в Колпачном переулке в центре Москвы. Об этом в четверг сообщается на информационном портале мэра Москвы.
"В ходе работ реставраторы раскрыли альфрейную живопись на стенах, гончарные воздуховоды, исторические каменные и паркетные полы. Кроме того, в процессе зондажа кирпичной закладки оконного проема зимнего сада обнаружилось наличие полностью сохранного подлинного витража начала XX века", — приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Роспись, имитирующая резьбу по дереву, была обнаружена, когда реставраторы сняли обшивку стен в помещении под парадной лестницей. На противоположной стене под слоем масляной покраски были открыты фрагменты трафаретной живописи. В коридоре цокольной пристройки 1889 года под штукатуркой обнаружились сохранившиеся части керамического вертикального воздуховода калориферной системы отопления, сообщается на портале.
На первом и втором этажах здания специалисты раскрыли паркетные полы второй половины XIX века. На стенах зимнего сада были обнаружены фрагменты полихромной плиточной облицовки начала XX века.
После находок план реставрационных работ будет уточнен. Интерьерам особняка вернут облик рубежа XIX-XX веков, цитируется в сообщении Емельянов.
Особняк в 1864 году был перестроен архитектором Александром Каминским (1829-1897) в стиле эклектики.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Алексей Емельянов , Александр Каминский
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