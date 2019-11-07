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Москвичи выберут лучший отреставрированный объект 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Горожане выберут лучший отреставрированный объект
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное отреставрированным объектам культурного наследия столицы.
Участникам предлагают на выбор пять объектов. В этот список входят городская усадьба Каратаевой — Морозова, главный дом усадьбы Андрея Сытина, павильон "Грот" в усадьбе Кусково, ансамбль Миусского трамвайного депо и фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.
Также в конкурсе предусмотрены четыре основные номинации — лучших определяет профессиональное жюри. Награждение лауреатов состоится 6 декабря. Победитель получит специальный приз.
Москвичи выберут лучший реализованный проект в области реставрации в рамках конкурса "Московская реставрация". В этот раз эксперты оценят завершенные в 2019 году реставрационные объекты. Оценивать объекты будут реставраторы, искусствоведы, историки, представители власти, общественных и некоммерческих объединений.
Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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