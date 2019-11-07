Горожане выберут лучший отреставрированный объект

Москвичи выберут лучший отреставрированный объект

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное отреставрированным объектам культурного наследия столицы.

Участникам предлагают на выбор пять объектов. В этот список входят городская усадьба Каратаевой — Морозова, главный дом усадьбы Андрея Сытина, павильон "Грот" в усадьбе Кусково, ансамбль Миусского трамвайного депо и фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.

Также в конкурсе предусмотрены четыре основные номинации — лучших определяет профессиональное жюри. Награждение лауреатов состоится 6 декабря. Победитель получит специальный приз.

Москвичи выберут лучший реализованный проект в области реставрации в рамках конкурса "Московская реставрация". В этот раз эксперты оценят завершенные в 2019 году реставрационные объекты. Оценивать объекты будут реставраторы, искусствоведы, историки, представители власти, общественных и некоммерческих объединений.