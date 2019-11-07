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На сайте московского метро появился тарифный калькулятор 

Москва меняется + ещё 3 5 часов назад
На сайте метро появился тарифный калькулятор
Фото: ©️ Москва меняется
На сайте московского метро появился тарифный калькулятор, его можно найти в разделе, посвященном новому наземному метро.
«С помощью тарифного калькулятора москвичи и гости столицы смогут сравнить, сколько они сейчас платят за проезд по железнодорожным направлениям, и сколько они будут платить после открытия МЦД. Сайт подскажет стоимость поездки по конкретному маршруту, выбранному пользователем», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Для того, чтобы сравнить стоимость поездок, нужно открыть схему диаметров и построить маршрут. Сайт подскажет, сколько минут займет поездка в выбранном направлении (как на электронной схеме метрополитена), а ниже укажет стоимость.
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Теги:
Новости Москвы , Максим Ликсутов
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