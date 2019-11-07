Праздничный марш: как изменилась схема движения в центре Москвы

Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется заранее учитывать изменения при составлении маршрута.

7 ноября пройдет торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. В связи с этим в центре города будут введены временные ограничения движения.

mos.ru

Для водителей

С 06:00 до 13:00 нельзя проехать по улице Ильинке от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой до Красной площади, а также по площади Васильевский Спуск.

С 08:00 до 12:00 ограничат движение по одной полосе на Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы.

Кроме того, с 11:00 до 14:30 будет ограничено движение по одной полосе на улице Петровке от дома 1 на Театральной площади (здание Большого театра) до Театрального проезда.

С 13:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару от улицы Большая Дмитровка до пересечения с Петровкой и по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.

На всех этих участках запретят парковаться с 00:00 до окончания шествия.

Кроме того, с 16:45 до 17:00 движение перекроют в Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой.

Для пассажиров наземного общественного транспорта

7 ноября будут изменены и некоторые маршруты наземного транспорта.

С 12:30 автобусы А будут ездить на участках от спорткомплекса «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» и от станции метро «Комсомольская» до «Трубной».

Автобусы № 15 будут ходить на участках от ВДНХ до Краснопролетарской улицы и от Новодевичьего монастыря до станции метро «Кропоткинская».

Автобусы № 38 поедут от Рижского вокзала до станции метро «Трубная».

С 16:15 автобусы № 101, 144, 904, М2, М3, М10, М27 и К могут следовать с увеличенными интервалами.

Изменения будут действовать до окончания шествия.