Праздничный марш: как изменилась схема движения в центре Москвы 

Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуется заранее учитывать изменения при составлении маршрута.
7 ноября пройдет торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. В связи с этим в центре города будут введены временные ограничения движения.
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Для водителей
С 06:00 до 13:00 нельзя проехать по улице Ильинке от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой до Красной площади, а также по площади Васильевский Спуск.
С 08:00 до 12:00 ограничат движение по одной полосе на Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы.
Кроме того, с 11:00 до 14:30 будет ограничено движение по одной полосе на улице Петровке от дома 1 на Театральной площади (здание Большого театра) до Театрального проезда.
С 13:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару от улицы Большая Дмитровка до пересечения с Петровкой и по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.
На всех этих участках запретят парковаться с 00:00 до окончания шествия.
Кроме того, с 16:45 до 17:00 движение перекроют в Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой.
Для пассажиров наземного общественного транспорта
7 ноября будут изменены и некоторые маршруты наземного транспорта.
С 12:30 автобусы А будут ездить на участках от спорткомплекса «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» и от станции метро «Комсомольская» до «Трубной».
Автобусы № 15 будут ходить на участках от ВДНХ до Краснопролетарской улицы и от Новодевичьего монастыря до станции метро «Кропоткинская».
Автобусы № 38 поедут от Рижского вокзала до станции метро «Трубная».
С 16:15 автобусы № 101, 144, 904, М2, М3, М10, М27 и К могут следовать с увеличенными интервалами.
Изменения будут действовать до окончания шествия.
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