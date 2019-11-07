Москвичей предупредили о погодной гипоксии

Жителей Москвы в четверг, 7 ноября, ожидает погодная гипоксия — низкое содержание кислорода в воздухе. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, кислорода в этот день в воздухе будет меньше на 11-12 единиц, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Особенно тяжело может быть жителям столицы, которые имеют проблемы с органами дыхания.

Дискомфорт метеочувствительным москвичам также доставит неустойчивое атмосферное давление, недостаток солнечного света, а также порывистый ветер. Все это может спровоцировать головные боли и сосудистые спазмы, отмечают метеорологи.

В целом, как рассказывали ранее, 6 ноября, синоптики, жителей Москвы в конце недели ожидает аномально теплая погода. В пятницу, 8 ноября, температура воздуха поднимется до семи градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В субботу, 9 ноября, столбики термометра опустятся до шести градусов, но уже в воскресенье, 10 ноября, потеплеет до плюс 12 градусов. Тогда же ожидается дождь.