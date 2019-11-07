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В зале «Зарядье» состоится концерт деревянных флейт 

Ревизор.ru + ещё 3 8 часов назад
В «Зарядье» состоится концерт деревянных флейт
Фото: ИЗВЕСТИЯ
25 ноября 2019 года в концертном зале "Зарядье" состоится уникальное выступление флейтистов Бенедека Чалога (Венгрия) и Ольги Ивушейковой (РФ), которые будут играть на деревянных флейтах. Особенность концерта в том, что деревянные флейты сегодня практически не используются, пишут СМИ.
В программе концерта — сонаты Иоганна Себастьяна Баха и композиции неустановленного авторства. Именно во времена Баха музыку исполняли на деревянных духовых инструментах. По мнению Чалога, деревянные флейты идеальны для баховской музыки и подходят больше современных золотых и серебряных инструментов, к которым флейтист тоже уважительно относится.
Флейты, которыми пользуются Чалог и Ивушейкова, являются точными копиями флейт эпохи Баха. Они сделаны из древесины тропических деревьев и дают богатый и очень нежный звук.
Ранее пресса сообщала, что настройка самого крупного в Москве органа в концертном зале "Зарядье" продлится около полугода. Впервые орган запоет 29 февраля 2020 года.
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