В «Зарядье» состоится концерт деревянных флейт

В зале «Зарядье» состоится концерт деревянных флейт

25 ноября 2019 года в концертном зале "Зарядье" состоится уникальное выступление флейтистов Бенедека Чалога ( Венгрия ) и Ольги Ивушейковой ( РФ ), которые будут играть на деревянных флейтах. Особенность концерта в том, что деревянные флейты сегодня практически не используются, пишут СМИ.

В программе концерта — сонаты Иоганна Себастьяна Баха и композиции неустановленного авторства. Именно во времена Баха музыку исполняли на деревянных духовых инструментах. По мнению Чалога, деревянные флейты идеальны для баховской музыки и подходят больше современных золотых и серебряных инструментов, к которым флейтист тоже уважительно относится.

Флейты, которыми пользуются Чалог и Ивушейкова, являются точными копиями флейт эпохи Баха. Они сделаны из древесины тропических деревьев и дают богатый и очень нежный звук.

Ранее пресса сообщала, что настройка самого крупного в Москве органа в концертном зале "Зарядье" продлится около полугода. Впервые орган запоет 29 февраля 2020 года.