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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Москву вновь сковали пробки
Фото: РИА Новости
Ситуация с заторами на дорогах Москвы в вечерний час пик среды достигла восьми из максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:45 мск.
Основные заторы наблюдаются в центральной части города из-за существенного снижения средней скорости потока и в районах крупных перекрестков. В частности, плотный поток зафиксирован на всем протяжении Бульварного, Третьего транспортного и Садового колец.
МКАД загружена на севере, юго-западе, юго-востоке в обоих направлениях и на юге-востоке и северо-востоке по внутренней стороне. В область снижены скорости на Волоколамском, Дмитровском, Можайском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , Яндекс
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