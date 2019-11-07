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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 

ТАСС + ещё 7 45 минут назад
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в день 78-й годовщины военного парада на Красной площади.
На церемонии присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители общественных и религиозных объединений, военнослужащие Московского гарнизона, члены делегации правительства Москвы и Мосгордумы. Они возложили венки из алых и белых гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших воинов минутой молчания.
В четверг на Красной площади прошел торжественный парад, посвященный годовщине военного парада 1941 года. Торжественный марш призван напомнить россиянам о героических моментах истории страны, о храбрости и стойкости защитников столицы, которые сразу после окончания парада отправились на фронт.
Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений, а также отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Мосгордума , Правительство Москвы
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