В столице стартует акция «Диагностика за спасибо»

По просьбам москвичей онлайн-сервис «Чудо техники» снова запускает акцию «Диагностика за спасибо». Бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows на наличие вирусов, шпионских программ и других неполадок можно каждую среду с 6 ноября по 24 декабря. Для этого необходимо оставить предварительную заявку по телефону: ‪+7 (495) 432-11-00.

Чтобы провести диагностику компьютера, не нужно обращаться в сервисный центр лично. В назначенный день и время специалист свяжется с клиентом, затем подключится к устройству и удаленно проведет проверку. Она займет около 20 минут. Диагностируемый компьютер при этом должен быть подключен к интернету.

Процедура удаленной проверки компьютера абсолютно прозрачна и безопасна. Доступ к устройству у специалиста «Чуда техники» будет временным. Повторить вход в систему после завершения сеанса он не сможет. При этом собственник гаджета увидит на мониторе все действия мастера.