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Собянин произвел кадровые перестановки в управах районов 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Собянин произвел кадровые перестановки
Фото: РИА Недвижимость
Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в десяти управах столичных районов, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правительства Москвы.
Так, глава управы Ярославского района Москвы Сергей Киржаков был освобожден с должности в связи с выходом на пенсию. На его место назначили бывшего главу управы района Ростокино Михаила Бурцева.
"Назначить Бурцева Михаила Михайловича на должность главы управы Ярославского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы района Ростокино", — говорится в распоряжении.
Главой управы Ростокино назначили бывшую главу управы района Марьина роща Светлану Гордикову. А ее место теперь займет экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский. В Отрадное мэр назначил Павла Литовченко, который ранее занимал соответствующую должность в Лосиноостровском районе, где теперь главой будет Роберто Леонов.
Кроме того, бывший глава района Лианозово Сергей Юрьев назначен на соответствующую должность в Бибирево, а на его место придет экс-глава управы района Северный Елена Колесова. В то же время бывший глава управы района Бибирево Вадим Бужгулашвили станет главой управы Алексеевского района, а Екатерина Потапенко, которая ранее занимала эту должность, назначена в управу района Северный.
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Теги:
Новости Москвы , Екатерина Потапенко , Владимир Литовский , Сергей Юрьев , Михаил Бурцев , Сергей Собянин , Вадим Бужгулашвили , Павел Литовченко , Елена Колесова , Светлана Гордикова , Правительство Москвы
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