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Москвичи полюбили соевое молоко 

Вести Подмосковья 1 час назад
Москвичи полюбили соевое молоко
Фото: Вести Подмосковья
Тренд на здоровое питание, веганство и вегетарианство среди москвичей привел к росту популярности кофе на соевом, миндальном и кокосовом молоке, передает АГН «Москва» слова шеф-тренера школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович. Как выяснилось, у 80% кофеен в ассортименте есть молоко растительного происхождения.
Дело в том, что спрос на заменители обычного молока растет. Москвичи влияют на предложение кофеен. Наибольшей популярностью пользуется соевое молоко и отмечается рост спроса на овсяное.
Сегодня особенный день. 1 ноября отмечается международный день вегана. Вероятно сегодня продажи растительного молока вырастут.
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Теги:
Новости Москвы , АГН "Москва"
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