Москвичи полюбили соевое молоко

Тренд на здоровое питание, веганство и вегетарианство среди москвичей привел к росту популярности кофе на соевом, миндальном и кокосовом молоке, передает АГН «Москва» слова шеф-тренера школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович. Как выяснилось, у 80% кофеен в ассортименте есть молоко растительного происхождения.

Дело в том, что спрос на заменители обычного молока растет. Москвичи влияют на предложение кофеен. Наибольшей популярностью пользуется соевое молоко и отмечается рост спроса на овсяное.

Сегодня особенный день. 1 ноября отмечается международный день вегана. Вероятно сегодня продажи растительного молока вырастут.