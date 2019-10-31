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В Москве откроют экспозиции проектов по реновации 

Вести Подмосковья 2 часа назад
В Москве откроют экспозиции проектов по реновации
Фото: Вести Подмосковья
Выставки проектов планировки кварталов по программе реновации районов Дмитровский, Коньково, Нагорный и Очаково-Матвеевское откроются 1 ноября, о чем сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Экспозиции будут действовать до 8 ноября. 4 ноября, День народного единства, будет выходным — выставки возобновят работу 5 ноября.
На экспозициях можно будет пообщаться с разработчиками проектов. Они расскажут об особенностях каждого квартала и ответят на вопросы.
Все районы будут обеспечены достойной социальной инфраструктурой. Обещают строить не только дома, но и учреждения образования, медицины и спорта. Везде организуют безбарьерную среду для пешеходов.
Территории будут комплексно благоустроены и озеленение. Появятся места для активного и пассивного отдыха. Повсеместно протянутся новые велодорожки. Всю информация о планировках территорий можно получить в едином информационном центре на 2-й Брестской улице.
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