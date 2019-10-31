В Москве откроют экспозиции проектов по реновации

Выставки проектов планировки кварталов по программе реновации районов Дмитровский, Коньково, Нагорный и Очаково-Матвеевское откроются 1 ноября, о чем сообщается на официальном сайте мэра Москвы . Экспозиции будут действовать до 8 ноября. 4 ноября, День народного единства, будет выходным — выставки возобновят работу 5 ноября.

На экспозициях можно будет пообщаться с разработчиками проектов. Они расскажут об особенностях каждого квартала и ответят на вопросы.

Все районы будут обеспечены достойной социальной инфраструктурой. Обещают строить не только дома, но и учреждения образования, медицины и спорта. Везде организуют безбарьерную среду для пешеходов.

Территории будут комплексно благоустроены и озеленение. Появятся места для активного и пассивного отдыха. Повсеместно протянутся новые велодорожки. Всю информация о планировках территорий можно получить в едином информационном центре на 2-й Брестской улице.