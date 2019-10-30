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В Москве выступит шведский виолончелист и контрабасист Ларс Даниэльссон 

РИА Новости 3 часа назад
В Москве выступит виолончелист Даниэльссон
Фото: Пресс-служба клуба "Эссе"
В Москве 30 и 31 октября выступит шведский виолончелист и контрабасист Ларс Даниэльссон вместе с французским пианистом Грегори Прива и турецким барабанщиком Робертом Мехметом Айкисом.
Прозвучат лучшие композиции из трех альбомов проекта Liberetto, которым Даниэльссон занимается с 2012 года.
Слово "Либеретто" джазмен придумал сам, добавив к известному "либретто" лишнюю букву "е". В названии скрыто латинское прилагательное "liber" (свободный), которое означает импровизацию.
C Прива он работал над записью третьей части (Liberetto III). "Грегори — невероятно одаренный рассказчик на пианино, с множеством граней чувствительности, плюс он привносит креольский элемент в нашу музыку. Мы в восторге от этого парня", — цитирует Даниэльссона пресс-служба клуба "Эссе".
Ларс Даниэльссон — басист, виолончелист, композитор и аранжировщик — известная фигура на мировой джазовой арене. Он сотрудничал с такими мэтрами как Тигран Амасян, Джон Скофилд, Майк Стерн, Билли Харт, Чарльз Ллойд, Джино Ваннелли, Дейв Кикоски и многими другими. В общей сложности музыкант выпустил более 20 альбомов.
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Теги:
Новости Москвы , Джон Скофилд
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