Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета столицы

Депутаты Московской городской думы одобрили на заседании проект закона столицы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Бюджет города на 94% обеспечен поступлениями несырьевого сектора экономики.

По мнению властей столицы, особое значение уделяется социальному обеспечению, и на эту сферу выделяется достаточно большое количество средств, пишет ТАСС.

Проект закона о бюджете направлен на стимулирование экономического роста, обеспечивает существенное увеличение социальных расходов, предусматривает средства, необходимые для развития социально-экономического комплекса города, — сказала министр правительства Москвы , руководитель департамента финансов Елена Зяббарова

Согласно проекту, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м — более 3,6 трлн, в 2022-м — порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году — около 3,15 трлн рублей, в 2021-м — почти 3,3 трлн, 2022-м — около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году достигнет приблизительно 351,3 млрд рублей, в 2021-м — 214,2 млрд и в 2022-м — 22,9 млрд рублей.

Представляя проект бюджета депутатам, Зяббарова отметила, что он сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. В 2020 году ожидается рост доходов городского бюджета на 8%. В 2021-2022 годы этот показатель увеличится на 9,5% в год. Расходы бюджета Москвы на 2020 год запланированы с ростом на 15% к уровню текущего года.