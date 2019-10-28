Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве пройдет более 30 бесплатных экскурсий 

Вестник района Гагаринский 3 часа назад
Москвичей ждет более 30 бесплатных экскурсий
Фото: РИА Новости
В этом году фестиваль «День народного единства» пройдет в столице со 2 по 4 ноября.
«С 28 октября и по 4 ноября в рамках фестиваля москвичей и туристов ждет 30 бесплатных познавательных прогулок. Пока погода позволяет, экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» приглашают прогуляться центральными московскими улочками и переулками, побывать в усадьбе «Останкино», саду «Эрмитаж» и Лефортовском парке, познакомиться с Москвой Владимира Гиляровского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Константина Станиславского и Федора Шаляпина и послушать множество увлекательных историй о нашем городе и его знаменитых жителях», — говорится в сообщении.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Вестник района Гагаринский: последние новости
26 октября Каховскую линию метро закроют на реконструкцию 26 октября Каховскую линию метро закроют на реконструкцию В Москве ожидается температурный рекорд тепла В Москве ожидается температурный рекорд тепла Социальный центр появится в Тимирязевском районе в рамках реновации Социальный центр появится в Тимирязевском районе в рамках реновации 
Теги:
Новости Москвы , Владимир Гиляровский , Федор Шаляпин , Константин Станиславский , Марина Цветаева , Анна Ахматова , Сергей Есенин , Эрмитаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Человечеству подготовили новый грех
Человечеству подготовили новый грех
«Путин унаследовал хаос»
«Путин унаследовал хаос»44
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Садальский сравнил Малышеву с Троцким7
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова17
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы276
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение