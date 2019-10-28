Москвичей ждет более 30 бесплатных экскурсий

В этом году фестиваль «День народного единства» пройдет в столице со 2 по 4 ноября.
«С 28 октября и по 4 ноября в рамках фестиваля москвичей и туристов ждет 30 бесплатных познавательных прогулок. Пока погода позволяет, экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» приглашают прогуляться центральными московскими улочками и переулками, побывать в усадьбе «Останкино», саду «Эрмитаж» и Лефортовском парке, познакомиться с Москвой Владимира Гиляровского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Константина Станиславского и Федора Шаляпина и послушать множество увлекательных историй о нашем городе и его знаменитых жителях», — говорится в сообщении.