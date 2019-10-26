Кто, если не я? Как в метро помогают маломобильным пассажирам

Бесплатно сопроводить в пути могут пожилых людей, инвалидов, членов многодетных семей, группу детей.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с начала года оказали помощь 90 тысячам пассажиров. А за все время работы службы они сопроводили почти миллион человек.

В этом году ЦОМП отмечает шесть лет со дня основания. Сотрудники центра помогают слабовидящим, пожилым, инвалидам-колясочникам, членам многодетных семей и другим категориям граждан. Как проходят будни инспекторов — наблюдает mos.ru.

«Сокольники» — «Отрадное»

В яркой красно-желтой форме возле вестибюля станции метро «Сокольники» Ксения Белянцева, инспектор ЦОМП, встречает Анну Горох. Слепой девушке нужно добраться домой. Для этого она должна доехать до станции «Отрадное». Инспектор берет ее под руку и заводит в метро.

Анна Горох поет в церковном хоре и работает редактором в издательстве. По ее словам, услугой сопровождения в метрополитене пользуется часто, пять — семь раз в неделю уже на протяжении практически двух лет, и сотрудников ЦОМП узнает по голосам.

«Об этой услуге я узнала в метро. Как-то ехала сама, и ко мне подошел инспектор. Представился и рассказал о центре, дал визитную карточку с номерами. Многие незрячие люди, которые не могли сами передвигаться в метро, стали активно пользоваться услугой. У меня сейчас на дорогу уходит гораздо меньше времени. Обычно я ходила с белой тростью. С ней, конечно, идешь намного медленнее. С сотрудником проще и быстрее, он всегда подскажет, если будут препятствия», — говорит Анна Горох.

Инспектор предупреждает девушку о ступенях, а на эскалаторе слегка поддерживает за локоть. В вагоне Ксения Белянцева просит уступить Анне место, а сама становится рядом. Так пассажир чувствует присутствие инспектора.

«Если поезд переполнен, то мы можем подождать следующий, если у пассажира есть в запасе время. Также просим других пассажиров пропустить и освободить место. Они к этому нормально относятся, порой и просить не приходится. Важный момент — при сопровождении незрячего или слабовидящего человека нужно озвучивать все препятствия. Естественно, нужна тактичность, доброжелательность и отзывчивость. Последнее, конечно, относится ко всем пассажирам. Для нас часто проводят тренировочные занятия, на которых мы закрепляем свои знания и навыки», — объясняет инспектор.

Ксения Белянцева является сотрудником ЦОМП уже три года, до этого работала в детском саду. Сейчас она помогает пассажирам на Замоскворецкой и Сокольнической линиях. Однако при необходимости инспектора могут отправить и на другой участок. В среднем за день сотрудники успевают выполнить пять-шесть заявок.

«Физически, конечно, работа тяжелая, особенно, когда не только в метро сопровождаем, но и до различных учреждений. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, так как понимаю, что помогаю людям. А по образованию я социальный педагог с дополнительной подготовкой в области психологии», — говорит Ксения Белянцева.

Следующая станция — «Комсомольская». Инспектор заранее предупреждает Анну, что они выходят и будут переходить на Кольцевую линию. И снова: эскалатор — предупреждение — поддержка. Впереди женщин ждет еще одна пересадка — на «Новослободской», а оттуда и до «Отрадного» недалеко.

«Тимирязевская» — «Третьяковская»

На куртках сотрудников ЦОМП прикреплены значки с надписью «Кто, если не я?» Именно так, видимо, подумала и Ольга Короткова, когда в 2015 году устроилась на работу в центр.

«К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Когда ты находишь контакт с пассажиром, то никаких проблем не возникает. Конечно, это работа на ногах, но мы живы, пока мы кому-то нужны. На этой работе ты действительно понимаешь, что ты нужен. Это чувство греет и снимает любую усталость», — считает девушка.

Ее коллега, Николай Мацнев, стал сотрудником ЦОМП почти шесть лет назад. По его словам, без доброжелательности и хорошего настроения работать нельзя.

«Часто люди приезжают в Москву на какие-то мероприятия, возможно, впервые и всего на один день. Нужно создать такое впечатление, чтобы им эта поездка запомнилась. Я работал и во время чемпионата мира по футболу в прошлом году. Перевозили болельщиков из Англии, пассажира на инвалидном кресле. Они очень удивлялись, что такая служба есть в московском метро. По их словам, сам сервис у них не настолько организован», — говорит инспектор.

В этот раз Ольге Коротковой и Николаю Мацневу предстоит сопровождать группу из 20 детей. 4-й «Б» класс школы № 1454 как раз подходит к станции метро «Тимирязевская». С ними — классный руководитель и пятеро родителей. Ребята направляются в Третьяковскую галерею на экскурсию «Мир сказки и мечты».

«Услугой сопровождения в метро уже пользовались. Это неоценимая помощь в поездках на общественном транспорте. Даже с инспекторами расслабиться, конечно, нельзя, я за детей несу ответственность, — говорит классный руководитель Наталья Петрова. — Перед поездкой проводим инструктаж как для детей, так и для родителей. Я своим ученикам всегда говорю, что это квест и его нужно пройти. С сотрудниками ЦОМП ехать спокойнее. Их видно издалека благодаря яркой одежде, все сразу понимают, что идет организованная группа. Да и дети с ними мобилизуются и внимательнее относятся к поездке».

Перед турникетами ребята разбиваются на пары. Ольга Короткова начинает инструктаж и объясняет основные правила. Так, если сотрудник ЦОМП повернулся к детям лицом и поднял руку, ребятам нужно остановиться. Если инспектор стоит спиной с поднятой рукой — группе следует начать движение.

Также ребят призывают не трогать оставленные предметы, держаться за поручни на эскалаторе и слушать указания взрослых. На случай отставания от группы раздают специальные визитки. На них указаны номера, куда следует позвонить и попросить о помощи.

Инструктаж окончен. Группа проходит через турникет, а затем школьники по одному заходят на эскалатор и встают справа, чтобы не мешать движению пассажиров по левой стороне эскалатора. «Мы в метро не одни. Пассажиры, которые бегут на электрички, на поезда и самолеты, не понимают, что это дети. А так — безопасно», — объясняет Ольга Короткова.

Перед посадкой в вагон ребят делят на небольшие группы. Так удобнее и быстрее заходить в поезд. По словам Николая Мацнева, сопровождать группы детей приходится часто, особенно во время каникул.

«Главное — это безопасность. Все должны придерживаться правил метрополитена и слушать указания инспекторов. Желательно группе детей ехать в головном вагоне. При посадке и высадке он лучше просматривается машинистом. Кроме того, при заходе в вагон и выходе из него за дверями следит инспектор. Это один из самых опасных моментов, особенно в часы пик», — говорит он.

Из вагона школьники выходят организованно. Первыми идут сотрудники ЦОМП, замыкают колонну родители. Затем ребят пересчитывают и ведут дальше.

«Дети более организованны, когда видят сотрудников метро. Со своими родителями они ведут себя немного по-другому, чем с посторонними людьми. Также это большой плюс и с точки зрения безопасности», — говорит мама одного из учеников Евгения Разумеева.

Школьники ведут оживленную беседу между собой, время в пути проходит незаметно. Перед выходом с «Третьяковской» ученики снова разбиваются на пары: их выстраивают в колонну. 4-й «Б» выходит из метро и прощается с инспекторами.

Если нужна помощь

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогают не только в метро. Москвичей и гостей столицы могут проводить к поездам дальнего и пригородного сообщения, до автовокзалов и остановок общественного транспорта, посадить на аэроэкспресс. Также сотрудники помогают добраться до музеев, культурных центров и социальных учреждений.

Например, к инспекторам можно обратиться, если нужно доехать до Пушкинского музея, Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Новой Третьяковки на Крымском Валу, музея-заповедника «Царицыно», Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского, Музея русского импрессионизма или же до центров «Мои документы». Всего для горожан разработали 90 маршрутов.

Для пассажиров с нарушениями слуха работает горячая СМС-линия. Ежедневно с 07:00 до 20:00 операторы отвечают на вопросы о том, как работает метро, как добраться до нужной станции или достопримечательности, а также помогают вызвать дежурного в экстренной ситуации. На линию уже поступило около 80 обращений.

Всего в Центре обеспечения мобильности пассажиров работают около 300 сотрудников, которые перевозят пассажиров с 07:00 до 20:00. Заявку на бесплатное сопровождение можно оформить в официальном мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте метрополитена или позвонив по бесплатным телефонам: +7 (495) 622-73-41 или +7 (800) 250-73-41.