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Закрывается Каховская линия московского метро 

Российская Газета + ещё 2 20 часов назад
В Москве закрывается линия метро
Фото: РИА Новости
Сегодня в Москве последний день работает Каховская ветка метро. В субботу она закроется на целых два года. Запустят ее уже только в составе в Большой кольцевой линии (БКЛ) после масштабной модернизации всех станций. Жителям районов, которые ездили под землей на этой линии, придется пересесть на компенсационный автобусный маршрут, который пустят по выделенной спецполосе.
Каховская — одиннадцатая и самая короткая (всего 3,3 км) линия московской подземки. Она открылась ровно 50 лет назад в составе Замоскворецкой ветки с перспективой в будущем стать частью большого метрокольца. Эти планы начали реализовываться недавно, когда власти Москвы решили наконец построить БКЛ. За полвека "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" заметно устарели. Изношенная инфраструктура не позволила сделать интервал движения поездов на этой линии короче пяти минут. Для сравнения — на других ветках подземки составы в часы пик ходят каждые 90 секунд.
Как рассказали в пресс-службе столичного дептранса, за эти два года, отведенных на обновление, на станциях Каховской отремонтируют платформы, модернизируют системы безопасности, поменяют облицовку путевых стен. Кроме того, реконструируют оборотные тупики и заменят практически все инженерные системы. По планам все три станции должны заработать в 2021 году, когда Каховская ветка фактически превратится в часть БКЛ. Первой ее станцией-соседкой, если считать "по часовой" стрелке, станет "Зюзино", с противоположной стороны — "Кленовый бульвар".
Между тем привычный уклад работы подземки для зюзинцев вместе с жителями Нагатино-Садовников и Москворечье-Сабурово заметно изменится. Радиальная метро-связь для них сохранится — по-прежнему можно будет пользоваться "Каширской" и "Севастопольской" на Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линиях. А вот короткого пути между "зеленой" и "серой" веткой пока не будет. Эти неудобства компенсируются запуском бесплатного автобусного маршрута (КМ), который соединит закрытые станции с промежуточной остановкой у "Варшавской".
"Воспользоваться компенсационным маршрутом можно с 5.30 утра до 2.00 ночи. Интервал движения составит 6-7 минут в часы пик", — сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".
Всего на линию выйдут семь автобусов особо большой вместимости. Продолжат курсировать на этом участке и регулярные маршруты. Так, от "Каховской" до "Варшавской" можно будет доехать на троллейбусах 60 и 72, а от "Варшавской" до "Каширской" — на 607-м автобусе. От "Варшавской" до "Нагатинской" отвезет еще и 40-й троллейбус. Могут местные жители добираться и сразу до "Нахимовского проспекта" — от "Каширской" на 908-м полуэкспрессе.
Инфографика "РГ"
Нагрузка на "наземку" заметно увеличится, и чтобы автобусы не стояли в пробках, на трассах организуют выделенные полосы. Они заработают на съездах с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону области, с Каширского шоссе при движении в центр на Коломенский проезд, а также с Коломенского проезда на "Каширку" в сторону области. Еще на Каширском шоссе водителям запретят выезд на магистраль с дворовой территории у дома 16, а также не будут пускать машины на разворотную петлю 607-го автобуса. Подробно узнать обо всех ограничениях можно на Едином транспортном портале Москвы.
Кстати
В настоящий момент строительство ведется на всех участках БКЛ. Всего на большом кольце длиной 70 км расположится 31 станция. С кольца можно будет сделать 23 пересадки на радиальные ветки метро, 6 — на первые два Московских центральных диаметра, 4 — на МЦК и 11 — на линии железной дороги. Самая высокая степень готовности — у станций "Авиамоторная" и "Лефортово", которые сначала откроются в составе Некрасовской линии.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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