Власти Москвы рассказали о первом этапе проекта МЦД

Начальник дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта Андрей Акимов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о первом этапе проекта МЦД.

«Первый этап проекта Московских центральных диаметров находится на финальном этапе реализации. Мы ожидаем, что движение по первым двум диаметрам «Белорусско-Савёловский» и «Курско-Рижский» будет запущено в конце 2019 года», — заявил он.

По данным ОАО «РЖД», запуск состоится уже в ноябре.

Как отметил, первые два сквозных маршрута пройдут более чем по 45 районам Москвы и шести крупным городам Московской области (Одинцово, Долгопрудный, Лобня, Нахабино, Красногорск, Подольск).

«Уже определён вид навигации МЦД, она была создана на основе традиционной городской навигации Московского метрополитена и РЖД», — сообщил Акимов.

Он также рассказал, что к запуску диаметров готовятся в метро — обновляются указатели и путевые полосы на станциях.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.

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