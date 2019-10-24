Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы рассказали о первом этапе проекта МЦД 

RT на русском 44 минуты назад
Власти Москвы рассказали о первом этапе проекта МЦД
Фото: mos.ru
Начальник дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта Андрей Акимов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о первом этапе проекта МЦД.
«Первый этап проекта Московских центральных диаметров находится на финальном этапе реализации. Мы ожидаем, что движение по первым двум диаметрам «Белорусско-Савёловский» и «Курско-Рижский» будет запущено в конце 2019 года», — заявил он.
По данным ОАО «РЖД», запуск состоится уже в ноябре.
Как отметил, первые два сквозных маршрута пройдут более чем по 45 районам Москвы и шести крупным городам Московской области (Одинцово, Долгопрудный, Лобня, Нахабино, Красногорск, Подольск).
«Уже определён вид навигации МЦД, она была создана на основе традиционной городской навигации Московского метрополитена и РЖД», — сообщил Акимов.
Он также рассказал, что к запуску диаметров готовятся в метро — обновляются указатели и путевые полосы на станциях.
Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.
«ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
RT на русском: последние новости
Каховскую линию Московского метрополитена закроют с 26 октября Каховскую линию Московского метрополитена закроют с 26 октября Власти Москвы рассказали о первом этапе проекта МЦД Власти Москвы рассказали о первом этапе проекта МЦД В Москве утвердили программу развития метрополитена В Москве утвердили программу развития метрополитена
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Акимов , Правительство Москвы , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Трампу по Сирии
Кремль ответил Трампу по Сирии215
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией145
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52133
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию41
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО46
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение