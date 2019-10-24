Инсталляция из тысячи книг появилась в столичном музее 

24 октября в Еврейском музее и центре толерантности открылась книжная инсталляция Анны Наринской «Невавилонская башня». По словам автора, это памятник библиотеке, как явлению, который вобрал в себя около тысячи печатных экземпляров.
Название инсталляции отсылает к знаменитому рассказу Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская библиотека», в котором говорится о фантастическом, бесконечно расширяющемся хранилище текстов. Считается, что фантазия Борхеса предвосхитила современные электронные библиотеки. Выставочный проект Еврейского музея — это оммаж именно домашним собраниям книг, домашним библиотекам. Все издания здесь тщательно отобраны, прочитаны и обдуманы — случайных среди них нет. Книжные ряды разбавлены таинственными инсталляциями, понятными искушенному читателю либо призванными поиграть с его воображением: уютная терраса бабушкиной дачи, старый, видавший виды шкаф и даже та самая кроличья нора, куда упала Алиса из книжек Льюиса Кэрролла. Камерная атмосфера погружает посетителя выставки в теплый и уютный мир старой доброй книги.
— Преподнести зрителю книги не в качестве дополнения к общему дизайну интерьера по разнообразию обложек, а напомнить о смысловой нагрузке каждого экземпляра. Вот что стало для меня ключевым фактором в создании экспозиции. Моя инсталляция создана не для того, чтобы люди вошли и начали читать, а для того, чтобы люди почувствовали и вспомнили ту самую книжную магию, которая окутывает любого, кто хоть раз держал в руках любимое произведение, — считает автор экспозиции Анна Наринская.
Анна собирает книги с середины 1970-х годов. За это время в ее коллекции появилось более тысячи экземпляров. Преимущественно на полках представлена серьезная художественная литература. «Анна Каренина» Льва Толстого, Чарльз Диккенс и Оноре де Бальзак, философские работы Исайя Берлина и Ролана Барта. Однако постепенно классические романы уступают место детективной прозе Агаты Кристи и даже Александры Марининой.