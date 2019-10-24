Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инсталляция из тысячи книг появилась в столичном музее 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Инсталляция из тысячи книг появилась в столичном музее
Фото: Предоставлено Еврейским Музеем И Центром Толерантности
24 октября в Еврейском музее и центре толерантности открылась книжная инсталляция Анны Наринской «Невавилонская башня». По словам автора, это памятник библиотеке, как явлению, который вобрал в себя около тысячи печатных экземпляров.
Название инсталляции отсылает к знаменитому рассказу Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская библиотека», в котором говорится о фантастическом, бесконечно расширяющемся хранилище текстов. Считается, что фантазия Борхеса предвосхитила современные электронные библиотеки. Выставочный проект Еврейского музея — это оммаж именно домашним собраниям книг, домашним библиотекам. Все издания здесь тщательно отобраны, прочитаны и обдуманы — случайных среди них нет. Книжные ряды разбавлены таинственными инсталляциями, понятными искушенному читателю либо призванными поиграть с его воображением: уютная терраса бабушкиной дачи, старый, видавший виды шкаф и даже та самая кроличья нора, куда упала Алиса из книжек Льюиса Кэрролла. Камерная атмосфера погружает посетителя выставки в теплый и уютный мир старой доброй книги.
— Преподнести зрителю книги не в качестве дополнения к общему дизайну интерьера по разнообразию обложек, а напомнить о смысловой нагрузке каждого экземпляра. Вот что стало для меня ключевым фактором в создании экспозиции. Моя инсталляция создана не для того, чтобы люди вошли и начали читать, а для того, чтобы люди почувствовали и вспомнили ту самую книжную магию, которая окутывает любого, кто хоть раз держал в руках любимое произведение, — считает автор экспозиции Анна Наринская.
Анна собирает книги с середины 1970-х годов. За это время в ее коллекции появилось более тысячи экземпляров. Преимущественно на полках представлена серьезная художественная литература. «Анна Каренина» Льва Толстого, Чарльз Диккенс и Оноре де Бальзак, философские работы Исайя Берлина и Ролана Барта. Однако постепенно классические романы уступают место детективной прозе Агаты Кристи и даже Александры Марининой.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Вечерняя Москва: последние новости
Проект «Здоровая Москва» будет продолжен в 2020 году Проект «Здоровая Москва» будет продолжен в 2020 году Сергей Собянин: 95 процентов москвичей довольны роботой скорой помощи Сергей Собянин: 95 процентов москвичей довольны роботой скорой помощи Сергей Собянин рассказал об итогах и планах благоустройства набережных Москвы-реки Сергей Собянин рассказал об итогах и планах благоустройства набережных Москвы-реки
Комментарии
Новости Москвы , Анна Каренина , Анна Наринская , Ролан Барт , Лев Толстой , Хорхе Борхес , Александра Маринина , Чарльз Диккенс , Льюис Кэрролл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Трампу по Сирии
Кремль ответил Трампу по Сирии215
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией145
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52133
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию41
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО46
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть