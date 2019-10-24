Строительство московского метро дорожает

Стоимость строительства новых станций метро в Москве в 2011–2024 годах превысит 2 трлн рублей.

В 2020–2022 годах на строительные работы предполагается потратить 700 млрд рублей, хотя в 2018 году планировалось, что сумма будет меньше на 28% — 546 млрд При этом с 2011 года по 2019 уже было освоено 855 млрд, пишут «Ведомости».

Изначально в 2012 году стоимость программы оценивалась в 800 млрд Во многом это связано с её расширением — было решено пролить ещё несколько веток и построить новые станции в Троицке, Внуково и Рублёво-Архангельском. Кроме того, растут ставки НДС, зарплата рабочих и покупается новое оборудование.

Как писал News.ru ранее, новую станцию московского метро «Коммунарка» планируется оформить в стиле биотек — элементы декора будут выполнены в виде объектов живой природы. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, ключевым цветом станции станет зелёный.