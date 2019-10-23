Москвичи оценили возможность оплаты за проезд картой

Москвичи оплатили проезд бесконтактным способом более 2,2 миллиона раз

Москвичи оплатили проезд в городском транспорте банковской картой или смартфоном более 2,2 миллиона раз. Это стало доступным с сентября 2019 года.

Уточняется, что ежедневно число совершающих подобные платежи пассажиров превышает 40 тысяч. При этом поездка становится выгоднее: вместо 55 рублей горожане платят 42.

— Благодаря оплате проезда банковскими картами и смартфонами, совершать поездки на городском транспорте стало гораздо удобнее. Такая схема подходит для тех, кто обычно не пользуется картой «Тройка». Например, гостям из других регионов или иностранным туристам, — подчеркнул директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

В мае 2018 года системой бесконтактной оплаты оборудовали транспорт более чем на 40 маршрутах. Изначально поводом стал предстоящий чемпионат мира по футболу. С того времени пользователями услуги стали свыше 4 миллионов человек, включая туристов. 60 процентов из них пользовались банковской картой, остальные — смартфоном со встроенным модулем NFC, передает официальный сайт мэра Москвы.