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Москвичи оплатили проезд бесконтактным способом более 2,2 миллиона раз 

Вечерняя Москва + ещё 3 27 минут назад
Москвичи оценили возможность оплаты за проезд картой
Фото: Mos.Ru
Москвичи оплатили проезд в городском транспорте банковской картой или смартфоном более 2,2 миллиона раз. Это стало доступным с сентября 2019 года.
Уточняется, что ежедневно число совершающих подобные платежи пассажиров превышает 40 тысяч. При этом поездка становится выгоднее: вместо 55 рублей горожане платят 42.
— Благодаря оплате проезда банковскими картами и смартфонами, совершать поездки на городском транспорте стало гораздо удобнее. Такая схема подходит для тех, кто обычно не пользуется картой «Тройка». Например, гостям из других регионов или иностранным туристам, — подчеркнул директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.
В мае 2018 года системой бесконтактной оплаты оборудовали транспорт более чем на 40 маршрутах. Изначально поводом стал предстоящий чемпионат мира по футболу. С того времени пользователями услуги стали свыше 4 миллионов человек, включая туристов. 60 процентов из них пользовались банковской картой, остальные — смартфоном со встроенным модулем NFC, передает официальный сайт мэра Москвы.
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