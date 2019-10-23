Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкция и благоустройство набережных Москвы продолжится, заявил мэр 

РИА Новости + ещё 11 6 часов назад
Реконструкция и благоустройство набережных продолжится
Фото: РИА Недвижимость
Реконструкция и благоустройство набережных продолжается в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.
"Продолжаем активно работать с набережными Москвы, большая часть которых была либо неблагоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступной для москвичей", — рассказал Собянин, осматривая завершившееся благоустройство Овчинниковской набережной в центре города.
Мэр уточнил, что в 2019 г. в Москве в порядок было приведено около 15 километров набережных.
"В следующем году будет реконструировано и построено около 20 километров, так что та программа, которую мы наметили — привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние — выполняется. Я думаю, в ближайшие годы, лет пять, мы эту работу закончим"
По его мнению, набережные Замоскворечья и Крымская набережная стали чрезвычайно популярны среди москвичей для прогулок, занятий спортом.
Осмотрев благоустройство Овчинниковской набережной, мэр заявил, что в следующем году, она, а также Озерковская набережная состыкуются с Якиманской и Крымской набережными и образуют единое общественное пространство.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Последние новости
В Москве госпитализировали Елену Малышеву: что произошло В Москве госпитализировали Елену Малышеву: что произошло Женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам Женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Комментарии3
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили28
«Отказались подписывать»: новый поворот в деле Хачатурян
«Отказались подписывать»: новый поворот в деле Хачатурян53
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
Соловьев высказался о преемнике Путина
Соловьев высказался о преемнике Путина285
Госдеп опубликует документы по Украине по решению суда
Госдеп опубликует документы по Украине по решению суда
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение