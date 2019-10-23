Реконструкция и благоустройство набережных продолжится

Реконструкция и благоустройство набережных Москвы продолжится, заявил мэр

Реконструкция и благоустройство набережных продолжается в Москве , заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Продолжаем активно работать с набережными Москвы, большая часть которых была либо неблагоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступной для москвичей", — рассказал Собянин, осматривая завершившееся благоустройство Овчинниковской набережной в центре города.

Мэр уточнил, что в 2019 г. в Москве в порядок было приведено около 15 километров набережных.

"В следующем году будет реконструировано и построено около 20 километров, так что та программа, которую мы наметили — привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние — выполняется. Я думаю, в ближайшие годы, лет пять, мы эту работу закончим"

По его мнению, набережные Замоскворечья и Крымская набережная стали чрезвычайно популярны среди москвичей для прогулок, занятий спортом.

Осмотрев благоустройство Овчинниковской набережной, мэр заявил, что в следующем году, она, а также Озерковская набережная состыкуются с Якиманской и Крымской набережными и образуют единое общественное пространство.