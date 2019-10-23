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Минуту времени москвичей оценили в миллиарды рублей 

Мослента + ещё 18 3 часа назад
Минуту времени москвичей оценили в миллиарды рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит Москве 20 миллиардов рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».
По его словам, один из основных приоритетов в городе — транспорт в шаговой доступности. Хуснуллин отметил, что если сократить время в пути на одну минуту, за год человек выделит на себя сутки, а для экономики города это 20 миллиардов рублей.
«Мы в прямом смысле слова стали бороться за каждую минуту сокращения времени в пути», — добавил заммэра.
Хуснуллин рассказал, что программа строительства транспортно-пересадочных узлов поможет сократить время в пути.
«Мы стали пересматривать наши подходы к градостроительной политике, чтобы максимально люди могли ездить на работу и отдыхать в пешей доступности», — пояснил он.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , АГН "Москва"
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