Минуту времени москвичей оценили в миллиарды рублей

Сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит Москве 20 миллиардов рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , передает агентство «Москва».

По его словам, один из основных приоритетов в городе — транспорт в шаговой доступности. Хуснуллин отметил, что если сократить время в пути на одну минуту, за год человек выделит на себя сутки, а для экономики города это 20 миллиардов рублей.

«Мы в прямом смысле слова стали бороться за каждую минуту сокращения времени в пути», — добавил заммэра.

Хуснуллин рассказал, что программа строительства транспортно-пересадочных узлов поможет сократить время в пути.